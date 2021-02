Fagioli, che gaffe sui social. Ultrà infuriati, lui chiede scusa

Il talento bianconero protagonista di una gaffe sui social. Fagioli canta “pescarese nomade” in discoteca, ultrà abruzzesi infuriati con lui.

Nicolò Fagioli è incappato negli hater del web. Ma c’ha messo del suo. La nuova stellina della Juventus, elogiata anche da Pirlo, è stata costretta a scusarsi. Il giovane calciatore, che contro il Crotone ha dato saggio di qualche suo colpo, ha subito gli insulti dei tifosi del Pescara su Instagram. Il tutto a causa di una storia che li ha mandati su tutte le furie. Il video pubblicato, chiaramente, non è recente, e lo ritraeva ballare con 2 ragazze sulle note di “Dragonstea din tei”.

Fagioli chiede scusa

Per riassumere, si può dire che Fagioli abbia cantato “Pescarese Nomade” e i tifosi biancazzurri lo abbiano insultato. Dopo il dano, però, ha chiesto scusa. «Ciao, sono Nicolò – ha scritto in un post -. Volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno anzi… Mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente, ci mancherebbe! L’ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l’ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia a te e a tutta la gente di Pescara. Un abbraccio».