Morata frenato da problemi fisici. La Juventus ora riflette sul riscatto

A fronte di una prima parte di stagione molto positiva, è tornato il Morata che i tifosi della Juventus conoscevano. E sul riscatto…

La Juventus riflette, e molto, se esercitare o meno il riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Paradossalmente potrebbe optare per prenderlo un altro anno in prestito alla cifra di 10 milioni, ma non è soluzione che sembra piacere alla famiglia Agnelli. Il canterano, inutile girarci intorno, non ha convinto molto nell’ultimo periodo. A fronte di una prima parte di stagione davvero positiva, è tornato il calciatore che tutti conoscevano a Torino.

Morata, condizioni precarie