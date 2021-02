Juventus senza difesa. Pirlo costretto ad inventarsi un terzino: le soluzioni

Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo out. La difesa titolare della Juventus non tornerà prima di marzo e Pirlo a Verona non sa come fare…

Emergenza totale, come ormai avviene da inizio campionato. La Juventus non ha disposizione la retroguardia titolare e Pirlo è realmente nei guai. La Vecchia Signora è attesa da un match di quelli duri, dove la sconfitta è da mettere in conto. L’anno scorso Verona fu fatale, con Juric che mise a nudo tutte le crepe del sarrismo sfruttando un errore stile-Oporto del solito Bentancur. Ad ogni modo, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo sono out, vale a dire l’intera retroguardia titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo per il centrocampista più vicino

Juventus, Pirlo pensa a Mckennie

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. A Pirlo contro il Verona mancheranno quindi quattro difensori. Dunque accanto a Demiral e de Ligt spazio ad Alex Sandro da terzo centrale di sinistra. A meno che l’allenatore bianconero non scelga il giovane Dragusin, al momento la difesa è questa. Scelte pressoché obbligate per Pirlo, aspettando il rientro dalla squalifica di Danilo e degli infortunati. L’alternativa è Mckennie terzino destro. Lo si adatterebbe per le sue qualità elastiche, ma si perderebbe un incursore molto importante.