Addio Dybala, calciomercato: incontro a sorpresa a Barcellona | Juve in allerta

Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni, l’argentino avrebbe avuto un summit con alcuni vertici dirigenziali del Barcellona

Dybala Juventus calciomercato Barcellona/ La permanenza di Paulo Dybala alla Juventus è atteso a un filo molto sottile. L’argentino, che fino ad ora è stato impiegato dal contagocce da Andrea Pirlo a causa dei noti problemi al collaterale del ginocchio sinistro, si è recato pochi giorni fa a Barcellona per un consulto medico specialistico. La toccata e fuga in terra catalana, però, oltre a gettar luce sulle sue condizioni fisiche, sarebbe stata utile anche per un altro motivo: secondo quanto riportato da diario goal, notizia poi ripresa da calciomercato.it, ci sarebbe stato un summit tra la Joya e alcuni membri dello staff dirigenziale del Barcellona.

Leggi anche — > Calciomercato Juventus, suggestione a parametro zero: può arrivare

L’intenzione di Laporta, infatti, che si candiderà per le prossime elezioni, è quella di mettere in vetrina il calciatore argentino come possibile acquisto per la sessione estiva di calciomercato. L’ex presidente dei blaugrana, che a meno di clamorosi colpi di scena ritornerà al timone del club, ha tutta l’intenzione di trattenere Leo Messi: ipotesi che si preannuncia alquanto utopistica, dal momento che la Pulce ha fatto capire a chiare lettere che il suo tempo in Catalogna è finito. Per farlo, il Barca sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per Paulo Dybala, che non vive una situazione contrattuale facile con la Juventus.