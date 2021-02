Calciomercato Juventus, nella prossima stagione si prospettano diverse opportunità a parametro zero, una di queste è Aguero del Man. City.

Calciomercato Juventus, diverse opportunità a parametro zero. I bianconeri, con il direttore sportivo Fabio Paratici a coordinare le trattative, sono sempre stati molto attenti sulle diverse opportunità a costo zero. Tanti giocatori, attualmente in rosa, sono arrivati tramite questa modalità e proprio a parametro zero potrebbe arrivare, la prossima stagione, anche il Kun Aguero in scadenza con il Manchester City di Guardiola. Giocatore dalle qualità indubbie, l’argentino avrebbe già valutato l’addio a fine stagione dal Manchester City.

Calciomercato Juventus, suggestione a parametro zero: può arrivare

L’indiscrezione sul passaggio dell’argentino in Serie A è stato confermato anche dal giornale inglese “The Sun” che parla proprio del possibile approdo del campione argentino nel campionato italiano. L’attuale contratto del Kun è di 250.000 sterline a settimana e scade alla fine della stagione e non, stando ad eventuali e improvvisi ribaltoni, non si sta parlando minimamente di riconferma o nuovo accordo. Il Kun è seguito però insistentemente anche dal Barcellona e Atletico Madrid, proprio i blaugrana ci farebbero più che un pensiero qualora, come sembra, Messi dovesse andarsene a fine stagione. Come caratteristiche tecniche Aguero sarebbe il giocatore perfetto per il Barcellona.