Calciomercato Juventus, Paratici ha deciso: 18 milioni di euro per prenderlo

La Juventus ha deciso di riscattare Mckennie dopo le prestazioni positive del texano. Paratici investirà parte del nuovo budget su di lui.

Prestazioni incoraggianti, buoni margini di crescita. E’ questa la motivazione che ha spinto la Juventus a prendere in seria considerazione fin da ora l’ipotesi di riscattare Mckennie dalla Schalke 04. E’ divenuto fin dalle prime partite un pallino di Andrea Pirlo, che lo ha schierato praticamente sempre e in più ruoli. Arrivato come mediano di rottura, si è trasformato in una mezzala in grado di realizzare 3 gol in campionato e segnare in sforbiciata al Camp Nou contro il Barcellona.

Mckennie, Paratici ha detto sì

Proprio per le sue prestazioni, come riporta ‘TuttoSport’, la Juventus è ormai pronta a riscattarlo. La decisione è presa dopo diversi mesi da protagonista che hanno convinto i bianconeri della bontà dell’operazione. Il mediano era arrivato dallo Schalke 04 in prestito oneroso da 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5. Riscatto che, però, è pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus, in ogni caso, ha deciso di effettuare l’investimento, anche se non dovessero verificarsi