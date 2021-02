Zidane alla Juventus, calciomercato: il ritorno dell’ex apre all’addio di Zizou

Calciomercato Juventus, Zidane in bianconero? Il Real Madrid punta con decisione Josè Mourinho, e questo spalancherebbe le porte di un addio di Zizou

Zidane Juventus calciomercato/ Dopo un inizio di stagione davvero molto complicato, il Real Madrid sembra aver risollevato il proprio trend. La squadra di Zidane ha ricucito il distacco dall’Atletico Madrid, portandolo soltanto a cinque lunghezze, sfruttando il periodo di forma piuttosto debilitante della squadra del Cholo Simeone. In Champions è arrivata una preziosa vittoria contro l’Atalanta di Gasperini: indubbiamente l’inesistente espulsione di Freuler ha giocato un ruolo ininfluente, ma gli spagnoli hanno avuto pazienza nel riuscire a trovare il goal vittoria a pochi minuti dal fischio finale.

Detto questo, la posizione di Zidane non sembra essere molto salda. Le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, riportate in particolar modo da Don Balon, riferiscono di un possibile addio di Zizou al Real al termine di questa stagione. O meglio, di un suo possibile esonero: come è possibile leggere su tuttojuve.com, infatti, i Blancos starebbero attenzionando il profilo di Josè Mourinho per quello che si configurerebbe, se confermato, alla stregua di un clamoroso ritorno.