Hellas Verona Juventus, Ramsey horror: impazza la furia social

La prestazione di Aaron Ramsey al momento è al di sotto le aspettative, Hellas Verona Juventus: il web non perdona

Vogliamo aggiungere anche Bernardeschi,sono giocatori che nn c’entrano niente con la Juve — Fabio (@ostruzionismo) February 27, 2021

Ramsey Hellas Verona Juventus/ Sta facendo discutere la prestazione di Aaron Ramsey. Il gallese, infatti, schierato a sorpresa da Pirlo al posto di McKennie, è stato autore di una prestazione che definire scialba sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Sempre in affanno, in ritardo sulle seconde palle, impreciso: l’ex Arsenal nei primi 40 minuti di gioco è parso assolutamente imbarazzante. La condizione fisica non è delle migliori, ma se la Juve vorrà strappare i 3 punti dal Bentegodi, servirà nuova verve a centrocampo. Il web, intanto, non perdona: tanta è la delusione tra i tifosi di fede juventina

Possibile che Ramsey venga sostituito nella seconda frazione di gioco, anche perché appare piuttosto improbabile che Pirlo gli conceda 90 minuti di gioco