Calciomercato Juventus, le big d’Europa sul difensore francese

Il calciomercato della Juventus è di fatto sempre aperto. Continuano ad accumularsi infatti i rumors sui possibili colpi dei bianconeri.

La società starà inevitabilmente già pensando al futuro e al modo in cui rinforzare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo. Nonostante le tante difficoltà economiche legate al mondo del calcio e derivanti dalla pandemia, non c’è dubbio che anche la Juventus si muoverà in estate per rinnovare la propria squadra. Con l’obiettivo di rimanere al top sia in Italia che in Europa. E tra i possibili obiettivi pare possa esserci Varane, difensore centrale del Real Madrid che ha il contratto in scadenza nel 2002.

