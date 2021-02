Verona Juventus, Federico Chiesa a fine partita ha parlato con decisione sugli obiettivi dei bianconeri e del match di stasera.

Verona Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato Federico Chiesa giocatore bianconero. Molto deciso e schietto, ecco cosa ha detto sul match di stasera e sugli obiettivi futuri dei bianconeri:

“In questo momento non abbiamo giocatori al meglio, tanti infortunati e giocatori fuori forma, ma non possiamo trovare alibi. Noi continuiamo a puntare allo scudetto”.

Verona Juventus, Chiesa: “Puntiamo ancora allo scudetto”

Chiesa ha poi parlato dell’avversaria di questa sera dei bianconeri, l’Hellas Verona: “Diamo merito al Verona per come ha giocato. Fino all’ultimo hanno lottato senza mollare e sono riusciti a portare a casa un pareggio. Questo ci deve far arrabbiare perché da Juventus non dovremmo farlo permettere, gli abbiamo fatto prendere troppo campo”.

Chiesa con estrema fermezza e un grande spirito di maturità ha poi concluso: “Noi siamo la Juventus e questa sera dovevamo vincere. Punto. I piccoli dettagli fanno la differenza, quest’anno stanno mancando. ma noi non possiamo mollare, fino alla fine ci crederemo. Le mie responsabilità sono di assecondare le richieste del mister, io gioco. Le giocate vengon da sé, io devo ringraziare la Juventus per quello che mi sta dando”.