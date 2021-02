Verona Juventus, intervista Pirlo: le parole del maestro dopo il pareggio

By

Verona Juventus, un altro brutto pareggio per i bianconeri che perdono altri punti importanti per la corsa alla classifica.

Verona Juventus, Pirlo nel post partita, ecco le parole del maestro dopo il pareggio contro l’Hellas: “Dispiace perché sapevamo la difficoltà del match, eravamo riusciti a passare in vantaggio ma non siamo riusciti a mantenere l’aggressività”.

Piccolezze che i giovani ancora sbagliano e forse non capiscono, questo il fulcro della mancata lucidità e di non aver saputo gestire il risultato, il maestro ha poi continuato:

“Quando sei in vantaggio queste partire devi portarle a casa, tanti infortunati e pochi rimpiazzi in campo: un peccato aver lasciato due punti perché non abbiamo saputo sfruttare meglio il gol di vantaggio”.