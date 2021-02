Video Goal Barak Hellas Verona Juventus: la squadra di Juric trova la rete!

Hellas Verona Juventus, Video Goal Barak: rete importantissima dei padroni di casa, che sfruttano un’amnesia dei padroni di casa. Clicca qui per vedere il goal

Hellas Verona Juventus Video Goal/ L’Hellas Verona trova il goal grazie al pareggio di Barak. La squadra di Juric aveva alzato il baricentro negli ultimi minuti della gara, e ha meritatamente trovato la via del goal grazie ad una giocata fantasmagorica dei suoi attaccanti. La partita, però, non è ancora finita: la Juventus ha ancora tutto il tempo per cercare di mettere in piedi un match che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque della stagione della Vecchia Signora. Clicca qui per vedere il goal

