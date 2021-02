Calciomercato Juventus, dalla Francia: “Perfetto per giocare con CR7”

Nel prossimo calciomercato la Juventus cercherà sicuramente di rinforzarsi con l’arrivo di almeno un nuovo attaccante.

Il reparto offensivo, anche purtroppo a causa dei tanti infortuni occorsi a Dybala in questa stagione, è quello che necessita senz’altro di una nuova pedina. Magari di un calciatore che abbia delle caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente in organico. Milik rimane un possibile obiettivo, anche se si è trasferito da poco al Marsiglia. Ma un nome caldo è quello di Memphis Depay, bomber del Lione di Rudi Garcia che è in scadenza di contratto a giugno e che dunque si potrebbe prendere a parametro zero.

Calciomercato Juventus, ipotesi contropartita De Sciglio per Depay

Yvan Le Mée, agente francese, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come più che Milik la Juventus possa ambire ad arrivare proprio a Depay. “I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo” ha detto, pur sottolineando come i rapporti con il club francese siano ottimi e difficilmente i bianconeri prenderebbero un calciatore del Lione senza spendere nemmeno un centesimo. Per questo lo stesso Le Mée ipotizza che la Juve possa cedere come contropartita De Sciglio per arrivare all’attaccante. Depay però a quanto pare preferirebbe il Barcellona, dove ritroverebbe – salvo ribaltoni – il connazionale Koeman in panchina.