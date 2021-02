Calciomercato Juventus, può riaprirsi una pista in estate

Il calciomercato della Juventus continua ad essere argomento importante di discussione per i tifosi, che si aspettano una grande punta.

Un rinforzo in attacco a dire il vero sembrava poter arrivare già in questo mese di gennaio, ma alla fine l’organico di Pirlo è rimasto immutato. L’allenatore si sta aggrappando però soprattutto a Cristiano Ronaldo e alle sue prodezze, considerate le difficoltà delle ultime settimane di Morata. Senza dimenticare Dybala che di fatto è fermo ormai da due mesi e non può essere dunque utile alla squadra. Per l’eventuale acquisto di una punta se ne riparlerà in estate e c’è un nome che potrebbe tornare d’attualità.

