Juventus, è ufficiale: nuova positività al coronavirus

La Juventus ha lavorato questa mattina per preparare la partita di campionato che domani sera la vedrà opposta allo Spezia di mister Vincenzo Italiano.

Una partita che i bianconeri devono cercare di vincere a tutti i costi per non perdere altro terreno dall’Inter capolista. I ragazzi di Pirlo sanno benissimo che la rincorsa al primo posto è diventata più complicata dopo il pari di Verona, ma non hanno intenzione di alzare bandiera bianca. Il campionato di serie A però in questi giorni deve fare nuovamente i conti con il Covid. Le tante positività in casa Torino hanno costretto i granata al rinvio della gara con il Sassuolo nell’ultimo weekend. Prima del match proprio contro la Juventus si è registrato un caso in casa Verona, mentre di oggi è la notizia di una positività proprio nel gruppo bianconero.

