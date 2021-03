Morata e gli altri. Quando tornano gli infortunati della Juventus

La situazione infortunati in casa Juventus è sempre più critica. Morata è il più vicino ad essere recuperato. Ecco il punto sull’infermeria.

Situazione ormai disperata in casa Juventus. Le assenze hanno completamente annientato le possibilità di poter lottare per lo scudetto ed hanno relegato la Vecchia Signora al ruolo di comprimaria. L’unica cosa sicura per la sfida con llo Spezia è il rientro di Danilo dalla squalifica che gli ha impedito di giocare a Verona. Sul fronte dell’infermeria, invece, non ci sono rientri immediati alle viste: Andrea Pirlo non recupera nessuno. Nemmeno Morata che ieri ha iniziato un lavoro personalizzato.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo, cosa succede in società. Il rendimento della Juventus è scarso

Morata e gli altri infortunati: la situazione

Morata è rimasto a riposo fino a ieri, quando ha svolto un allenamento personalizzato, per superare quel virus che lo ha profondamente debilitato nelle ultime tre settimane. Un po’ più di ottimismo c’è, invece, in ottica Lazio per Bonucci e Cuadrado, alle prese con problemi muscolari. Leo è fermo dalla partita con la Roma, il colombiano dalla trasferta di Napoli. Dybala ieri mattina si è allenato a parte e prosegue con le terapie al ginocchio sinistro messe a punto nei consulti specialistici effettuati la scorsa settimana. Non c’è una data di rientro. Per la Champions si potrebbe rivedere invece capitan Chiellini, bloccatosi proprio nella gara di andata ad Oporto. E poi – nel report del Corriere dello Sport – c’è Arthur. Dopo Verona, Pirlo ha ribadito che non ci sono certezze sulla data del rientro. L’ex Barcellona, in ogni caso, sembra stia rispondendo bene alle terapie e che ci sia qualche piccolo miglioramento.