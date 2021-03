Pirlo, cosa succede in società. Il rendimento della Juventus è scarso

Andrea Pirlo non ha rispettato le attese della vigilia e, perso lo scudetto, è chiamato a porre le basi per futuro. Per il club non si tocca.

Andrea Pirlo ha fallito l’obiettivo dello scudetto. Con l’Inter volata via a +10, c’è poco da ragionare su chi sarà Campione d’Italia a fine stagione. Erano dieci anni che qualcuno non osava scalzare via la Vecchia Signora dalla poltrona più ambita del campionato. La sete di rivoluzione e di “bel gioco” ha incartato però la dirigenza che ha preferito voltare pagina dopo Allegri. Le esperienze con Sarri prima e “il maestro” poi si sono rivelati fallimentari. Nonostante questo, l’ex regista della Nazionale non ha intenzione di mollare.

