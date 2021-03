Juventus, l’ex attaccante bianconero Gonzalo Higuain, ora in forze all’Inter Miami, è davvero irriconoscibile. Nuovo Look per il Pipita.

Juventus, il Pipita tornato dal Chelsea alla Juventus, nella scorsa stagione non è certo stato uno dei protagonisti, anzi, il Pipita non ha rispettato proprio appieno le grande aspettative che tutti i tifosi avevano, visto che Higuain non è solo stato uno degli attaccanti più forti della storia della Serie A ma anche molto importante per la storia recente dei bianconeri. Ora il Pipita è all’Inter Miami negli Stati Uniti insieme all’altro ex bianconero Blaise Matuidi. Giusto oggi è diventato virale questo scatto dove il Pipita appare decisamente rinnovato nel look. Una barba folta e lunga che ricorda quella dei vichinghi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Spezia streaming: dove vederla in diretta tv e su internet

Juventus, l’ex Higuain è irriconoscibile: il nuovo look del Pipita

Sono in tanti i tifosi ad aver condiviso questa foto, dove il Pipita non appare, diciamo, in splendida forma fisica. Alcuni supporter hanno ironizzato sulla panzetta che traspare dalla casacca rosa. Ma la vera innovazione è nel nuovo look. Un taglio praticamente rasato e la barba lunga, alla Sergio Ramos per intenderci.