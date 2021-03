Calciomercato Juventus, decisione presa: sarà riscattato

Tante mosse di calciomercato sono attese in casa Juventus nel corso della prossima estate. Movimenti sia in entrata che in uscita tra i bianconeri.

Alla fine della stagione in corso verranno senz’altro fatte delle valutazioni sull’organico attualmente a disposizione di Andrea Pirlo. Ci sono dei calciatori che hanno disatteso le aspettative e potrebbero magari andar via, ma non ci sono dubbi sulla volontà della società di costruire una Juventus sempre più vincente e forte in Italia e in Europa. Per farlo però ora più che mai bisognerà guardare con attenzione anche al bilancio. Ed è per questo motivo che potrebbero essere importanti delle cessioni che garantirebbero un buon tesoretto da poi reinvestire.

