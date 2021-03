Calciomercato Juventus, esclusivo Oreggia: il futuro di Dybala

Calciomercato Juventus, intervista esclusiva a Vittorio Oreggia, ex direttore di Tuttosport e Lapresse. Da Pirlo a Dybala: le considerazioni

Vittorio Oreggia, ex direttore di TuttoSport e dell’agenzia di stampa Lapresse, ci ha concesso un’intervista esclusiva. Ha parlato del momento della Juventus e soprattutto del futuro: da Dybala a Pirlo. E ovviamente non potevamo non partire dall’attuale situazione di classifica, che vede i bianconeri distanti dalla squadra allenata da Antonio Conte. “Un recupero è difficile a meno di uno schianto dell’Inter. Il punto, poi, non è il distacco comunque considerevole – ha sottolineato – ma il gioco che esprime la Juventus da inizio stagione e la tenuta mentale. La Juve oggi è capace di vincere e di perdere contro chiunque”.

Ovviamente tutto gira intorno ad Andrea Pirlo, il tecnico scelto a inizio stagione che è alla sua prima esperienza assoluta in panchina: “Pirlo è stata una scommessa di Andrea Agnelli dopo l’errore dell’addio forzato e prematuro di Allegri e la scelta sbagliata di Sarri, un tecnico che con la Juventus non c’entra nulla. Aver puntato su un esordiente, senza esperienza in panchina, è indicativo di una linea politica chiara e ‘risparmiosa’, con tutte le prevedibili conseguenze del caso. E poi Pirlo ha chiaramente ereditato una squadra a fine ciclo. Resterà? Io dico: resteranno?”. Chiaro riferimento al quadro dirigenziale bianconero. Anche se, nelle ultime ore, sembrerebbe che Paratici sia pronto a firmare il rinnovo. “La scelta dell’allenatore – ha ancora spiegato – dipende da una somma di considerazioni prima aziendali e poi tecniche. Di sicuro la Juventus non può più permettersi ingaggi faraonici, quindi non mi pare ci sia spazio per voli di fantasia”. In poche parole: se salta Pirlo (difficile in ogni caso) ci si dovrà “accontentare”.

