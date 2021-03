Calciomercato Juventus, Pirlo avrebbe identificato il nome del nuovo regista, trattasi di Jorginho del Chelsea: si valuta lo scambio.

Calciomercato Juventus, cambio in regia. In mediana manca ancora un vero giocatore di ruolo, il cosiddetto regista, che proprio come Pirlo ai tempi della Juventus, sia in grado di impostare il centrocampo e giocare palloni insidiosi per gli attaccanti. Arthur, che è ancora fuori per infortunio, è stato già preparato per quel tipo di gioco ma Pirlo vorrebbe un interprete puro e già preparato a fare la differenza. Un occasione potrebbe giungere dall’Inghilterra, esattamente dal Chelsea. Stiamo parlando di Jorginho. L’ex Napoli potrebbe arrivare in cambio di un costoso sacrificio: la partenza di Bentancur.

Calciomercato Juventus, cambio in regia: Pirlo ha chiesto lo scambio

Mister Pirlo avrebbe identificato il futuro della regia bianconera e il nuovo papabile centrocampista bianconero, l’azzurro Jorginho. L’ex Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023 e un valore di mercato che oscilla sui 40 milioni di Euro. L’avvento di Tuchel sulla panchina del Chelsea, però, potrebbe fungere da assist per aprire interessanti operazioni di mercato. L’allenatore è infatti un grande estimatore di Rodrigo Bentancur, che voleva già ai tempi sulla panchina del Paris Saint Germain. Nella prossima stagione potrebbe, dunque, aprirsi un’altra – possibile – trattativa in mediana, già come successe negli scorsi anni con l’addio di Pjanic nello scambio con Arthur.