Calciomercato Juventus, addio De Ligt: pronti 100 milioni per lui

Calciomercato Juventus, De Ligt fa gola a tanti club europei, disposti a mettere sul piatto delle cifre folli

Calciomercato Juventus De Ligt/ Potrebbe non durare ancora molto l’avventura di De Ligt con la maglia della Juventus. Secondo quanto ribadito dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, l’assistito di Mino Raiola piace e non poco ad alcune big di livello internazionale, come il Liverpool, il Real Madrid e il Barcellona, disposte a mettere sul piatto anche un’offerta da 100 milioni di euro per cercare di avvicinarsi alle richieste della Juventus, che valuta il giocatore non meno di 150 milioni euro, che tra l’altro è il valore della clausola rescissoria.

Leggi anche –> Juventus, Bonucci e Cuadrado ci saranno contro la Lazio? C’è una novità

Al momento non c’è alcun dialogo ufficiale, ma si tratta soltanto di indiscrezioni, che testimoniano però il valore di un calciatore che nell’ultimo anno e mezzo è cresciuto a dismisura, confermandosi come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. De Ligt è felice di restare alla Juve, club nel quale si è consacrato a tutto gli effetti a livello internazionale, ma il club bianconero a fronte di determinate offerte potrebbe cederlo.