Juventus, Bonucci e Cuadrado ci saranno contro la Lazio? C’è una novità

Juventus Lazio, Bonucci e Cuadrado ci saranno? Spuntano interessanti novità sul possibile impiego dei due difensori

Juventus Lazio Bonucci Cuadrado/ La vittoria contro lo Spezia ha rivitalizzato la Juventus di Andrea Pirlo che, complice il mezzo passo falso del Milan, che non è andato oltre un timido pareggio in rimonta contro l’Udinese, ha drasticamente ridotto le distanze dal secondo posto. Ora i bianconeri sono attesi da una vera e propria prova del nove: Cristiano Ronaldo e compagni se la dovranno vedere in rapida successione contro Lazio e Porto, due gare che diranno molto sulle reali ambizioni dei Campioni d’Italia uscenti.

L’impegno contro i biancocelesti non sarà assolutamente facile per la Juventus, ma Andrea Pirlo può sorridere, dal momento che le notizie che provengono dall’infermeria bianconera sono piuttosto confortanti. Secondo quanto ribadito dall’edizione serale di Sky Sport, infatti, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno regolarmente convocati. Poco probabile un loro utilizzo dal primo minuto: più verosimile, dunque, che verranno gettati nella mischia nel secondo tempo. Un doppio rientro importante, che sicuramente innalzerà il tasso tecnico e qualitativo di un reparto che nelle ultime settimane è stato costretto agli straordinari.