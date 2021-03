Calciomercato Juventus, altra concorrente per l’asso francese

Nel prossimo calciomercato non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus proverà a mettere a segno dei colpi importanti per rinforzare la sua rosa.

L’obiettivo della dirigenza bianconera non è cambiato rispetto agli ultimi anni, c’è sempre la volontà di rimanere al top sia in Italia che in Europa. E per questo motivo occorre avere in squadra grandi campioni. Uno di questi è Aouar, talentuoso centrocampista del Lione che ormai i bianconeri seguono da tanto tempo. Un mediano moderno, dai piedi buoni e dalla grande visione di gioco, che sta trascinando la formazione guidata da Rudi Garcia ai vertici del campionato francese. Ma non sarà affatto facile strapparlo ai francesi.

