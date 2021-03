Juventus, arriva la nuova collezione di materiale. Ecco le novità

La Juventus ha presentato la nuova collezione di materiale griffata Adidas. E’ già disponibile sullo store bianconero sul sito ufficiale.

Il design e gli allestimenti della nuova collezione della Vecchia Signora sono stati pensati con obiettivi ben chiari. Vale a dire non solo per rappresentare al meglio i valori del club e la nuova identità visiva, ma soprattutto per realizzare un punto di riferimento innovativo. Visitare lo store multimediale della Juventus sarà un’esperienza elettrizzante per ogni appassionato bianconero. In più metterà tutti nelle condizioni di poter scegliere con comodità. il prodotto da acquistare.

