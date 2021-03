Aouar, la Juventus entra nel vivo della trattativa. Lione informato

Il costo del cartellino di Aouar è di circa di 55 milioni di euro e investimenti del genere si fanno solo se ponderati a dovere.

Andrea Pirlo vuole un centrocampista giovane e di qualità per la sua Juventus. Il preferito resta Houssem Aouar, stella del Lione e già trattato da due big inglesi come Manchester City e Arsenal. Fabio Paratici è sceso di nuovo in campo con il club francese, pronto a giocarsi due carte per sbloccare l’affare. L’idea di portarlo a Torino è vecchia di almeno un anno, ma i bianconeri non sono mai riusciti a convincere il presidente del Lione, con cui c’è un ottimo rapporto. A riportare la notizia è calciomercato.com.

Quanto costa Aouar

Il costo del cartellino è di circa di 55 milioni di euro e investimenti del genere si fanno solo se ponderati a dovere. Aouar, protagonista assoluto in terra francese e anche nella scorsa Champions League con la maglia della squadra allenata da Rudi Garcia, è il pallino di Fabio Paratici. E’ un mediano moderno, capace di fare bene entrambe le fasi e anche di trovare delle reti importanti. Piedi buoni e pensiero veloce per un calciatore che adesso ha maturato l’idea di cambiare aria. Dopo la chiusura delle liste disse che non era arrivato ancora il momento. Arriverà a giugno? Il Lione sa del gradimento della Juventus e che vuole entrare nel vivo della trattativa.