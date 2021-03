Juventus, Arthur alle prese con l’infortunio: c’è la decisione per la Champions

Juventus, Arthur vuole esserci per la gara contro il Porto: ecco cosa trapela sulle condizioni del brasiliano

Juventus Arthur Infortunio/ Arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, Arthur in punta di piedi si è guadagnato un posto da titolare all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo. Il Maestro gli ha consegnato le chiavi del suo centrocampo, e il brasiliano ha risposto subito presente, contribuendo a quella che sembrava essere la lenta ed inesorabile risalita dei Campioni d’Italia uscenti. Il suo infortunio, però, all’inizio di febbraio, poco prima della gara di ritorno con l’Inter i Coppa Italia, ha letteralmente scombussolato le carte in tavola: la Juve si è dovuta affidare a Bentancur nel ruolo di play, e l’uruguagio si è disimpegnato con un rendimento alterno in un ruolo che non è proprio il suo.

E proprio al Do Dragao, un passaggio scellerato del Benta ha aperto la strada al vantaggio dei padroni di casa dopo pochi minuti di gioco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, le condizioni di Arthur sono in netto miglioramento: il brasiliano ha smaltito quasi del tutto il dolore causato dalla calcificazione di natura post traumatica della membrana interossea e dunque cercherà in tutti i modi di esserci per la delicata sfida contro i lusitani, alla luce della forzata assenza di Bentancur, che è risultato positivo al Covid 19.