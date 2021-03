Calciomercato Juventus, occasione Salah: scelto il dopo Dybala

Salah alla Juventus, calciomercato: Fabio Paratici prova a sfruttare il periodo negativo del Liverpool, in vista della sempre più probabile cessione di Paulo Dybala

Calciomercato Juventus Salah Liverpool/ Anche contro il Chelsea è arrivata una deludente sconfitta per il Liverpool di Jurgen Klopp, freddato da una perla di Mason Mount. I Reds sono scivolati a quattro punti dal quarto posto, occupato proprio dalla compagine di Tuchel, incappando nella quinta sconfitta consecutiva in casa: un ruolino di marcia davvero poco invidiabile, che potrebbe compromettere l’accesso alla prossima edizione della Champions League di Salah e compagni.

Proprio l’egiziano, sostituito al 60′, ha lasciato il campo visibilmente contrariato. Come se non bastasse, il procuratore dell’ex attaccante della Roma, su Twitter, ha postato un messaggio piuttosto sibillino, immortalando un punto. Che sia la fine di un ciclo? Presto per dirlo, ma come riporta calciomercato.it, le voci inerenti un possibile addio dell’egiziano si stanno intensificando sempre di più. Trai i club che potrebbero approfittare della situazione venutasi a creare ci sarebbe anche la Juventus, che non ha ancora risolto la grana Dybala, per il quale non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovamento del contratto in scadenza nell’estate del 2022.