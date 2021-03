Juventus e Inter, all’orizzonte c’è uno scambio. Trattativa in corso

Juventus e Inter stanno ragionando se portare a termine uno scambio. I nerazzurri vogliono Perin, mentre ai bianconeri non dispiacerebbe Vecino.

Secondo il portale interlive.it Juventus e Inter potrebbero scambiarsi i cartellini di Mattia Perin e Matias Vecino. Uno scambio, che potrebbe trovare terreno fertile anche per il fatto che entrambi i calciatori sono gestiti dallo stesso procuratore. Un altro fattore da non sottovalutare sarebbe legato alle plusvalenze che genererebbe. I due cartellini hanno una valutazione sui 15 milioni di euro. Tale somma, semplicemente da ascrivere a bilancio, rappresenterebbe oro colato in vista dell’iscrizione in Champions. Le plusvalenze, del resto, sono all’ordine del giorno e alcune società vivono proprio grazie a questi aspetti.

Juventus, Perin va all’Inter?

Mattia Perin si sta ritrovando pienamente al Genoa. Grande stagione la sua, specialmente dall’arrivo di Ballardini in poi. Con la Juventus, tuttavia, è un capitolo chiuso. Tra le squadre che sono alla ricerca di un portiere di sicuro affidamento c’è certamente l’Inter. I nerazzurri vogliono affiancare un titolare a Samir Handanovic, che sta vivendo una stagione di alti e bassi. L’estremo difensore sloveno il prossimo 14 luglio compirà 37 anni ed è giusto pensare ad un nuovo portiere. Ai bianconeri, come detto, è stato offerto Vecino.