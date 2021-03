Da pochi istanti è terminato il primo tempo di Juventus Lazio: vediamo insieme le reazioni dopo il primo tempo

Il Campionato finisce su questo fallo di mano che era l’ ESEMPIO del rigore per fallo di mano. — Michele Fusco (@mike_fusco) March 6, 2021

Massa non ha più in mano nemmeno le biglie quando va in bagno… — Andrea Galli (@ndreagalli) March 6, 2021

23 minuti.

Il tempo impiegato da un efficiente #pardo per definire il rigore non concesso “probabilmente tocco involontario e fortuito”.

Non posso dire cosa vi auguro, ci tengo ancora al profilo.#JuveLazio — Nevio Capella (@Djnc78) March 6, 2021

Siamo ancora vivi comunque. Ripartiamo dall’ultimo quarto d’ora.#JuveLazio — toni alfano (@AlfanoToni) March 6, 2021

Primo tempo dai due volti quello della Stadium. Partenza sprint della Lazio che trova meritatamente il vantaggio con il gran goal di Correa, abile a sfruttare uno scellerato passaggio di Kulusevski. La formazione di Inzaghi aveva creato i presupposti per il vantaggio in almeno altre due circostanze con Fares e Immobile. Altre occasioni con Luis Alberto e Milinkovic, sulle quali Szczesny è bravo a dire di no. La Juve cresce alla distanza: prima protesta per un fallo di mano di Hoedt ( piuttosto evidente), poi sfiora il goal con Morata salvo poi trovare il pareggio con una fucilata di Rabiot. Squadre negli spogliatoi.