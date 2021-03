La permanenza di Paulo Dybala alla Juventus è qualcosa di molto complicato. Paratici sta cercando di orchestrare un super scambio.

La Juventus ha sempre dimostrato di avere grande fiducia nelle qualità di Dybala ma per adesso non è stato trovato alcun accordo per andare avanti insieme. Come riporta il portale calciomercato.it, la dirigenza bianconera spera di trovarlo il prima possibile. Come i più ormai sapranno, dopo Pasqua (Covid-19 permettendo) tornerà in Italia anche l’agente del calciatore, Jorge Antun. Paratici si incontrerà con lui per l’ennesima volta, così da far decollare la trattativa e legare l’attaccante argentino ai bianconeri anche per i prossimi anni. Tuttavia gli ostacoli non mancano mica e il ds bianconero ha deciso di cercare in giro altre opportunità. In particolare valuta qualche scambio top.

Dybala via, i nomi per lo scambio

Chi potrebbe essere lo ‘scontento’ da scambiare con Dybala? I candidati non mancano di certo. In Inghilterra si parla di un Salah pronto a lasciare il Liverpool, ma nemmeno Gabriel Jesus se la passa benissimo al Manchester City e magari potrebbe tornare di moda il nome di Ziyech del Chelsea. In Spagna situazione simile per Joao Felix all’Atletico Madrid, mentre al Real si segnalano i ‘casi’ che riguardano Sergio Ramos e Varane, che fanno il paio con quelli che vedono protagonisti Coutinho e Griezmann al Barcellona. Infine attenzione a due possibili ritorni in bianconero: da un lato Coman che ha rifiutato il rinnovo con il Bayern Monaco e dell’altro Pogba che vuole lasciare il Manchester United.