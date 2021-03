Juventus, Bonolis non si smentisce mai: attacco ai bianconeri

Juventus, ieri sera a Tiki Taka Paolo Bonolis ha attaccato, nuovamente, la società bianconera. Ecco le sue parole di ieri sera

Non si smentisce mai, Paolo Bonolis. E attacca, nuovamente, la Juventus. Stavolta a fare da sponda al noto conduttore televisivo e di fede interista, è il programma Tiki Taka, condotto da Chiambretti. Bonolis, ci è andato giù pesante contro lo “stile” bianconero.

“Gli juventini si arrabbiano per quello che dico, noi per quello che fanno e che hanno fatto. Mi disturba l’arroganza con la quale si scagliano contro quelli che vincono. Quando perdono diventano arrabbiati, nervosi. La protesta è di chi non riesce a vincere, quando loro hanno perso in Champions è venuto fuori l’ira di Dio” ha detto.

Juventus, ancora Bonolis a Tiki Taka

“Ed è curioso questo fatto – ha continuato – perché si vestono in maniera estremamente elegante, col gessato e con la cravatta, finché va tutta l’acqua per l’orto. Quando le cose vanno male diventano esattamente come diventiamo tutti: un po’ arrabbiati, un po’ nervosi, un po’ aggressivi. Io non impedisco a loro di essere tali ma non vorrei che mi bacchettassero quando invece noi protestiamo”.

“L’importante è non pontificare” ha concluso Bonolis. Che, come sempre, riesce a tirare la testa fuori quando l’Inter vive un momento importante da dieci anni a questa parte. Non è la prima volta che il conduttore attacca la Juventus in questi anni. E sicuramente non sarà nemmeno l’ultima. Ma i tifosi juventini sono abituati a questo.