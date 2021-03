Calciomercato Juventus, l’affare a zero lo chiudono in Portogallo

Calciomercato Juventus, il Benfica è pronto a chiudere l’affare a parametro zero. Il centravanti va in Portogallo per due anni e mezzo

I portoghesi del Benfica hanno piazzato l’affondo decisivo: contratto di due anni e mezzo a 3 milioni a stagione – spiega Goal.com – per il centravanti Diego Costa, svincolato a gennaio dall’Atletico Madrid e in cerca di sistemazione. La Juventus ci aveva fatto un pensiero, soprattutto per lo status di svincolato.

A gennaio i bianconeri erano alla ricerca di un attaccante vista l’indisponibilità di Dybala e i continui problemi di Morata. E avevano cercato lo spagnolo che da poco aveva lasciato la squadra di Simeone. La trattativa non decollò: Paratici ritenne eccessive le richieste del 32enne. Che adesso sarebbe pronto a iniziare questa nuova avventura.

