Juventus-Porto, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Juventus-Porto, i bianconeri si giocano la stagione stasera contro la squadra di Conceicao. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani

Un rientro certo: quello di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo contro la Lazio. E poi dubbi, secondo i quotidiani sportivi, anche sull’atteggiamento tattico che la Juventus adotterà questa sera contro il Porto. Ci sono altre due certezze però: sia Bonucci che Arthur scenderanno in campo dal primo minuto. Recuperi importanti per Andrea Pirlo.

C’è il ballottaggio in attacco: quello tra Morata e Kulusevski. L’altra cosa certa è che non ci sarà Bentancur, il peggiore all’andata a Oporto, che è bloccato dal Covid. Ieri, durante la conferenza stampa, il tecnico bianconero non ha fatto trapelare nulla. Per tali motivi sia Gazzetta dello Sport che Corriere, hanno idee diverse.

Juventus-Porto, ecco le probabili formazioni

Per la Gazzetta dello Sport la squadra di Pirlo scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Szczesny ci dovrebbero essere Demiral, Bonucci e Alex Sandro. Cuadrado e Chiesa giostreranno sugli esterni, mentre lì in mezzo Rabiot, Arthur e Kulusevski, impiegato quindi come mezzala. In attacco Morata e Ronaldo.

Discorso diverso invece per Il Corriere dello Sport. Pirlo opterebbe per il 4-4-2, con il rientro in campo di Chiellini dal primo minuto. A completare la linea difensiva Bonucci, Cuadrado e Alex Sandro, con Demiral in questo caso in panchina. McKennie a destra e Chiesa a sinistra in mediana, con Arthur e Rabiot centrali. Davanti Ronaldo insieme a Morata. Due idee diverse quindi dei quotidiani sportivi. Le varianti in campo sono tante. E solamente a pochi minuti dalla partita si capiranno le scelte di Pirlo. Che è riuscito, stavolta più che mai, a non far trapelare nulla.