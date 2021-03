Juventus-Porto ormai si avvicina sempre di più. Il fischio d’inizio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League è in programma questa sera alle 21.

Nel primo round giocato in terra portoghese la Juventus ha perso per 2-1 e questo obbliga i ragazzi di Pirlo a vincere a tutti i costi questa sera. Con la speranza di non incassare nessuna rete, altrimenti il compito qualificazione potrebbe complicarsi. Negli ultimi gironi per fortuna l’allenatore bianconero ha di fatto recuperato tutti i difensori che erano ai box. Da Cuadrado, che ha già giocato contro la Lazio, ai centrali Bonucci, Chiellini e De Ligt. Tutti e tre sono stati inseriti nell’elenco dei convocati per la sfida di questa sera. Ma chi giocherà?

