Calciomercato Juventus, è scontro con la Roma per il difensore

Calciomercato Juventus, è scontro per la Roma per il difensore del Verona. Paratici ha fatto partire la trattativa. Servono 13 milioni

La Juventus si muove per Lovato, il difensore del Verona che è stato lanciato da Ivan Juric in questa stagione. Si parla di 13 milioni di euro: quelli che servono per portare a casa le sue prestazioni.

Ma occhio alla Roma: infatti la società giallorossa si sarebbe mossa in anticipo presentando proprio questa offerta alla società scaligera. Tiago Pinto ha messo gli occhi sul difensore da molto tempo. Ma la Juventus ha tutto il tempo per inserirsi nella trattativa e di conseguenza portarla a termine.

