Ronaldo out, calciomercato Juventus: i tifosi vogliono l’addio di Cr7

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo letteralmente un fantasma contro il Porto: addio più vicino

Calciomercato Juventus Ronaldo/ Indignazione, tanta. Delusione, pura. La Juventus che esce sconfitta dall’Allianz Stadium è costretta a leccarsi le ferite di un’eliminazione che inevitabilmente lascerà il segno. Nella prova più importante della stagione è venuto a mancare il punto di riferimento della rosa dei Campioni d’Italia, quel Cristiano Ronaldo che tante volte ha sollevato la Coppa dalle grani Orecchie che dalle parti di Torino sta diventando una vera e propria chimera.

In tanti sono i tifosi che hanno preso d’assalto i social, per esternare il loro disappunto nei confronti della prestazione del cinque volte pallone d’oro che definire impalpabile sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Mai nel vivo del gioco, sempre lontano dalle zone nevralgiche, il portoghese sembrava l’ombra di se stesso: il suo contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato, e dal momento che la Champions non è arrivata neanche in questa stagione, non è da escludere un addio che sembra sempre più probabile.