De Paul alla Juventus, calciomercato: la rivelazione di Marino

Calciomercato Juventus, De Paul possibile colpo? Il direttore dell’Udinese Pierpaolo Marino non ha dubbi. Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juventus De Paul/ Il reparto più in difficoltà della Juventus è sicuramente il centrocampo. Sono lontani i tempi in cui nella zona nevralgica del campo gravitavano i vari Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio: Ramsey e Bentancur hanno deluso le attese, e Paratici sta avviando i primi contatti per cercare di completare quella che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione. Sono tanti i nomi sull’agenda del dirigente bianconero, che sarebbe stuzzicato soprattutto dal possibile colpo De Paul.

L’argentino piace non solo per le sue doti tecniche, ma anche e soprattutto per quelle caratteriali, che lo rendono un vero e proprio centrocampista moderno. Amante della zona goal, fornisce assist a raffica, inserendosi negli spazi che gli attaccanti gli creano: il gioiello dell’Udinese viene però valutato 40 milioni di euro, e, come affermato da Pierpaolo Marino a Radio Marte, i bianconeri “non sono disposti a fare sconti. Per prendere De Paul serviranno molti soldi: si tratta di uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato.”