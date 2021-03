Ramsey-Juventus, sarà addio? Spunta una novità dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: ecco cosa filtra dalle ultime indiscrezioni. I possibili aggiornamenti

Ramsey Juventus calciomercato/ Impalpabile contro il Porto, i mass media nelle ultime ore lo danno per sicuro partente. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, che nella sua esperienza in bianconero sembra essere il lontano parente di quello ammirato con la maglia dell’Arsenal. Tuttavia, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, al momento non ci sarebbe ancora nessun discorso in ballo per la cessione del gallese, che, non dimentichiamolo, sotto l’ombra della Mole percepisce qualcosa come 7 milioni di euro a stagione.

A Pirlo, a dire il vero, piacciono e non poco le qualità tecniche di Ramsey, che comunque è un calciatore tecnicamente valido. Ecco perché il “Maestro” non vorrebbe privarsene ma, laddove dovesse arrivare un’offerta di almeno 20 milioni di euro, il club bianconero potrebbe entrare nell’ordine di idee di cederlo, anche perché metterebbe a segno una plusvalenza piuttosto interessante avendo acquistato l’ex Arsenal a parametro zero. Nel corso delle prossime settimane vi daremo sicuramente maggiori ragguagli sulla vicenda.