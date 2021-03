Locatelli, la Juventus ha deciso di affondare il colpo. Si chiude col Sassuolo

Locatelli del Sassuolo è il primo obiettivo per la Juventus del futuro. I bianconeri decisi a chiudere la trattativa con Carnevali. Anche a costi elevati.

Il mercato quindi passerà da altri Under 25 con stipendio sostenibile. E’ il diktat di John Elkann al cugino Andrea Agnelli, soprattutto se Fabio Paratici continuerà a gestirlo, con Federico Cherubini come braccio destro. La Gazzetta dello Sport, però, in tal senso evidenzia che una decisione dovrà arrivare a breve. il calciomercato estivo si comincia a fare a inizio primavera ed è pertanto lecito attendersi novità a stretto giro di posta. Il primo nome che torna in mente, logico, è Manuel Locatelli. Non costa poco ma piace a Pirlo, può arrivare con formule di acquisto vantaggiose e non pretenderebbe un ingaggio XL.

