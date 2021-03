Cagliari Juventus, ecco la lista dei convocati di Leonardo Semplici

Cagliari Juventus, Semplici ha diramato la lista dei convocati: vediamo insieme i calciatori che potranno scendere in campo alla Sardegna Arena

Cagliari Juventus convocati / Domani alle 18 alla Sardegna Arena è in programma il match tra Cagliari e Juventus: uno snodo cruciale per i bianconeri, appena reduci dalla bruciante eliminazione di Champions League rimediata contro il Porto. Vincere, per continuare a cullare il sogno scudetto, attualmente distante dieci lunghezze ( anche se la Juve deve recuperare ancora il match contro il Napoli).

Non sarà facile per i Campioni d’Italia uscenti al cospetto di un Cagliari che sembra essere rivitalizzato dalla cura Semplici: gli isolani hanno ottenuto quattro punti in due partite, strappando un insperato pareggio in rimonta contro la Samp, grazie ad uno splendido goal di Radja Nainggolan. Intanto, il tecnico del Cagliari ha diramato la lista dei convocati: diamo una rapida scorsa.