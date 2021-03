Calciomercato Juventus, Bonucci ai saluti: decisa la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, Leonardo Bonucci potrebbe essere ceduto al termine di questa stagione: il Psg si fa sotto per il difensore

Calciomercato Bonucci Juventus/ Potrebbe concludersi quest’estate l’esperienza di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni apprese dalla redazione di tuttojuve 24.it, infatti, sarebbero aumentate vertiginosamente le probabilità dell’addio del centrale. Non si tratta di una situazione contrattuale: Bonucci è legato da un contratto con la Juve fino al 2024. La ragione dell’addio, dunque, potrebbe essere ricercata nel fatto che Bonucci ha 33 anni, ragion per cui questa potrebbe essere l’ultima stagione nella quale poter venderlo ad una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Alaba l’indeciso: il futuro del difensore è incerto

In questo senso, il Paris Saint Germain parrebbe aver mosso i primi passi concreti: la compagine di Pochettino è intenzionata a rinforzare il proprio pacchetto arretrato, e un calciatore dall’esperienza di Bonucci aiuterebbe sicuramente una squadra che non fa della fase difensiva la sua arma preponderante. Inoltre, la visione di gioco del centrale ex Bari permetterebbe con più facilità di imbeccare gli attaccanti dei parigini, come mostrato nell’andata degli ottavi di finale contro il Barcellona.