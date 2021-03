Calciomercato Juventus, tentativo in Germania: c’è l’idea scambio alla pari

Calciomercato Juventus, tentativo in Germania per lo scambio alla pari: Paratici avrebbe mosso le prime pedine

Scambio alla pari. Sarebbe questa l’ultima idea della Juventus per piazzare Paulo Dybala. E Paratici starebbe guardando alla Germania, precisamente al Bayern Monaco, per riuscire nel tentativo. I bavaresi in questo momento hanno in rosa un elemento che non ha reso come speravano. E visti i buoni rapporti tra i club potrebbero aprire una trattativa. Lo riporta calciomercatoweb.

Il nome che circola è quello di Sané, che è arrivato in Germania nel corso dell’estate del 2020 per 50 milioni di euro dal Manchester City. Ma al momento, oltre al fatto di non essere stato sempre impiegato, non ha garantito quella continuità nelle prestazioni che si aspettavano da lui. E Flick, infatti, lo utilizza con il contagocce.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il piano Real su Ronaldo