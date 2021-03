Il calciomercato della Juventus è destinato a tenere banco nei prossimi mesi con gli acquisti e le cessioni della squadra bianconera.

La precoce eliminazione dalla Champions League ha alimentato le voci riguardo una possibile partenza di Cristiano Ronaldo, che contro il Porto non si è espresso sui suoi soliti livelli. Può una partita storta cancellare prodezze, gol e lampi di classe? Sicuramente no, ma in ogni caso si deve guardare anche alla carta d’identità ed è per questo motivo che alla fine di questa stagione il club potrebbe anche pensare di far partire il suo numero 7 verso altri lidi. Specie se arriverà un’offerta importante in termini economici. In questi giorni si sta parlando molto di un suo possibile ritorno al Real Madrid.

