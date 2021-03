Calciomercato Juventus, affare in Bundesliga: c’è il via libera

Non solo acquisti in programma nel prossimo calciomercato della Juventus. In estate molto lavoro da fare per la dirigenza bianconera.

Bisogna pianificare il futuro anche tenendo conto delle cessioni che dovranno essere effettuate e poi capire dove intervenire per rendere la rosa bianconera sempre più forte e competitiva. Ci sarà anche da definire il futuro dei tanti calciatori di proprietà attuale della Juventus ma che si trovano in prestito altrove. Uno di questi milita in Bundesliga, è un giovane di talento e potrebbe continuare la sua avventura calcistica proprio nel massimo campionato tedesco.

