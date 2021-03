Fienga durissimo: «Juventus-Napoli? La risposta della Lega è ridicola»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha rilasciato parole pesantissime sul caso del nuovo rinvio di Juventus-Napoli. «E’ tutto semplicemente ridicolo».

Guido Fienga, CEO della Roma, ha utilizzato parole pesantissime fuori dal Coni. Era lì in attesa della discussione sull’ultimo grado di giudizio sul caso-Diawara costante il ko a tavolino ai capitolini. «Juventus-Napoli? Noi pensiamo a fare il nostro campionato e spingiamo affinché non ci siano più episodi così parziali e soggettivi. Il tutto in una Lega che evidentemente ha enormi lacune nella governance e nella gestione».

Fienga su Juventus-Napoli

Il Ceo della Roma poi affonda il colpo. «Non vorrei aggiungere nulla dopo la lettera. spiega da Tuttomercatoweb. Era abbastanza chiara. C’è stata una risposta della Lega che non voglio commentare perché è più ridicola della decisione. Non ci sono state motivazioni ed è stato detto che la decisione non necessita motivazione. Le uniche motivazioni per me non sono raccontabili. Non si intende accogliere nessuna richiesta della Roma senza dare motivazioni e adducendo che la prassi vuole che cambiamenti che non riguardano partite europee, possono arrivare con un accordo di due squadre perché la Lega possa spostare la partita. Immaginatevi se questa regola si potesse applicare fino a fine campionato».