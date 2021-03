Sconcerti attacca: «Juventus-Napoli è stata una furbata. Ha ragione la Roma»

Il giornalista Mario Sconcerti non ha dubbi: «Ha la ragione la Roma, questa di Juventus-Napoli è stata una furbata. Una prepotenza».

Il giornalista Mario Sconcerti attacca il club bianconero e quello partenopeo. Un tempo divise dalla questione del 3-0 a tavolino, adesso sulla stessa barca nel chiedere un altro rinvio. Così è stato, anche se dalla Capitale hanno alzato la voce sentendosi presi letteralmente presi in giro. Come noto, nei giorni i giallorossi hanno scritto una missiva in Lega chiedendo spiegazioni. Dal Pino ha risposto alla Roma in modo ritenuto dal giornalista non soddisfacente.

Il pensiero di Sconcerti su Juventus-Napoli

Sconcerti affida alla radio di tuttomercatoweb il suo pensiero. «Ha la ragione la Roma, il comunicato di sabato è stato pesantissimo. Io spero che si difenda in tutte le sedi veramente e si rivolga anche alla giustizia ordinaria. Questa di Juventus-Napoli è stata una furbata, che sembra molto una prepotenza. Si deve giocare quando la Lega decide che si gioca, non ci può essere un accordo personale su questo». Parole che non sono passate inosservate sia a Torino che allo stadio Maradona dove la formazione di Gattuso rifilò un 1-0 a Chiellini e soci.