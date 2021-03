Calciomercato Juventus, 12 milioni per arrivare al bomber

Una delle mosse del calciomercato della Juventus nella prossima sessione estiva potrebbe essere l’arrivo di un nuovo attaccante di spessore.

In questi giorni le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo si sono fatte sempre più insistenti, anche se il portoghese dovrebbe continuare a vestire la maglia della Juventus fino a giugno 2022. Ovvero fino a quando sarà sotto contratto con i bianconeri. Il Real Madrid comunque rimane alla finestra e proverà magari a convincerlo a tornare in Spagna. E anche il futuro di Paulo Dybala è un punto interrogativo. Sembra vicino al rinnovo, ma a quanto pare ci sono squadre della Premier League pronte a fare delle offerte importanti – Chelsea e Tottenham – per strapparlo ai bianconeri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo ma arriverà ad una condizione

LEGGI ANCHE –> Juventus, svelata la nuova maglia per la stagione 2021-22

Calciomercato Juventus, Milik sempre obiettivo per l’attacco

La Juventus in ogni caso dovrebbe cercare un nuovo centravanti e lo ha individuato da tempo, ovvero Arkadiusz Milik. E’ sempre il polacco l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera, che lo corteggia da tempo. Lasciato il Napoli a gennaio per accasarsi al Marsiglia, il calciatore potrebbe presto tornare in serie A. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport Milik potrebbe lasciare la squadra francese in estate per la stessa somma versata dal Marsiglia al Napoli, vale a dire 12 milioni di euro. Sicuramente un affare che la Juventus proverà a non farsi sfuggire, visto lo spessore del bomber.