Juventus-Benevento, il punto sulla probabile formazione

La Juventus è tornata oggi ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato che la vedrà impegnata contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Una partita assolutamente da vincere per i bianconeri, che vogliono ancora sperare di poter agguantare l’Inter al comando della classifica. Un compito complicato ma non impossibile, a patto però di non perdere più alcun punto da qui fino alla fine del torneo. Ultimo match prima della sosta per gli impegni delle nazionali, quello contro il Benevento non sarà facile perché i campani hanno assolutamente bisogno di muovere la classifica. L’inizio del 2021 è stato pessimo per le “streghe”, ora chiamate a riscattarsi.

