Juventus, in tre hanno voglia di recuperare la condizione. Il punto

Ieri era un giorno libero per la formazione bianconera. Però tre calciatori della Juventus hanno scelto di allenarsi per tornare subito in forma.

Da oggi la Juventus tornerà a lavorare in gruppo alla Continassa, ieri in ogni caso sono stati diversi i giocatori che hanno anticipato il lavoro settimanale. Al training center bianconero, tra gli altri, si sono visti appunto Buffon e Demiral, ma anche Cuadrado, De Ligt e Dybala. Questi ultimi tre hanno anche giocato su Instagram dopo un selfie collettivo. «Giornata della palestra», commenta il centrale olandese. Mentre Cuadrado ci ride su: «Un giorno in più di allenamento. Ma sarà normale che sia così brutto in questa foto? Sì guardando De Ligt e Dybala…».

La Juventus e il rush finale

Vivere la parte finale di stagione senza la Champions è avvilente, specialmente se lo scudetto è lontano come non mai. Stamattina il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dall’eliminazione in Champions League. In attesa di qualche rientro nei prossimi giorni, infatti, sarebbero stati ancora sette i giocatori indisponibili se si fosse giocato oggi con il Napoli: oltre allo squalificato Juan Cuadrado e a Rodrigo Bentancur positivo al coronavirus, ai box ci sono ancora Gigi Buffon, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Merih Demiral e Paulo Dybala. Mentre la lista potrebbe ridursi in vista del match con il Benevento, il più vicino al recupero sembra Buffon,